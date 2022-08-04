Земля неожиданно ускоряет свое вращение

29 июня Земля неожиданно для всех совершила оборот вокруг оси на 1,59 мс быстрее 24 часов, и это стало самым быстрым ее оборотом с тех пор, как в 1960-х годах атомные часы начали с большой точностью отслеживать подобные данные, передает Day.Az со ссылкой на habr.com.

В последние годы вращение Земли постепенно ускоряется, но никто не знает, почему это происходит. С 2020 года планета уже пару десятков раз побила рекорд скорости вращения, при том, что до этого десятилетиями ничего подобного не происходило.

Земля - не идеальный шар, поэтому ее вращение постоянно колеблется, будучи подверженным множеству факторов, включая ее внутреннее строение, приливное воздействие Луны, климатические изменения. Одна команда ученых предположила, что ускорение вращения может быть связано с флуктуациями географических полюсов Земли. Это явление было открыто в XIX веке американским астрономом Сетом Карло Чандлером, и носит название "чандлеровское колебание полюсов".

По словам Мэтта Кинга, профессора Тасманийского университета, специалиста по наблюдению за поведением планеты, это действительно странное явление. Явно что-то изменилось, причем изменилось таким образом, который не проявлял себя с самого появления прецизионной радиоастрономии в 1970-х годах.

Если дни продолжат укорачиваться, учёным придётся отнять секунду от показаний атомных часов. Это будет первый случай отрицательной коррекции стрелок в истории. С 1972 года в научном мире принята практика добавления дополнительной секунды, которую вносят в шкалу всемирного координированного времени (UTC) для согласования его со средним солнечным временем UT1. Пока что нам приходилось только добавлять эти секунды, но не вычитать их.

При этом ранее ученые вычисляли, что из-за изменения взаимодействия Земли с Луной через 6,7 млн лет день на Земле должен стать на одну минуту длиннее.