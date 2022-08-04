Названы продукты, защищающие кожу от прыщей

Проблем с кожей поможет избежать правильное и сбалансированное питание, особенно важно включить в рацион продукты, богатые селеном, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, спортивный нутрициолог Анна Алехина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Селен усиливает процесс регенерации кожи, способствует уменьшению прыщей и воспалений, он также защищает кожу от пигментации, преждевременного старения и солнечных ожогов. Больше всего селена в орехах, рыбе и морепродуктах. Также стоит включить в рацион пищу, богатую цинком.

"Из-за нехватки цинка на лице появляются не только прыщи, но даже дерматит и фурункулез. Цинк участвует в процессе регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез. Хорошие источники этого вещества - тыквенные семечки, говядина, яйца, фасоль, овсянка и гречка", - рассказала врач.

По мнению специалиста, кожа станет более упругой и эластичной благодаря витамину С, он содержится в шиповнике, черной смородине, облепихе, петрушке, помидорах и цитрусовых.