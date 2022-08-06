В Египте обнаружили руины 4500-летнего недостроенного храма Солнца

В Египте археологи обнаружили руины древнеегипетского храма Ра. Об этом сообщает Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Находка была сделана примерно в 20 километрах от Каира на месте храмового комплекса Абу-Гураб. Храм возводили во времена пятой династии (2465-2323 годы до нашей эры), когда популярность культа Ра, бога Солнца достигла пика. Впоследствии культ Ра слился с культом Амона, в результате чего люди стали поклоняться Амону-Ра.

Найденный храм был построен из кирпича-сырца и имел размеры не менее 60 на 20 метров. Археологи выделили Г-образный входной портик, внутренний двор, склады и культовые помещения. "Все стены этого здания были оштукатурены в черно-белом цвете, также видны следы красной и синей росписи", - рассказывают ученые. Однако храм ритуально снесли, не достроив, чтобы построить другой, новый храм. Также около храма археологи нашли множество артефактов, в том числе десятки целых пивных кувшинов и несколько кувшинов с печатями фараонов, правивших во времена пятой и шестой династий. По словам ученых, одна из самых ранних печатей принадлежит Шепсескаре, малоизвестному фараону, правившему Египтом до Ниусерра.