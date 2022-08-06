Назван идеальный рацион человека в жару

Российский врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное. Она порекомендовала йогурты с фруктами, пишет URA.RU.

"В идеале это может быть фруктовый салат, залитый натуральным йогуртом. Девушкам можно 400 грамм арбуза на завтрак, если ничего не хочется. У мужчин прекрасно сочетание творог, йогурт и фрукты", - рассказала Тихомирова.

Она также посоветовала людям, которые не страдают от болезней ЖКТ употреблять острые специи, так как они усилят капиллярное кровоснабжение, помогая организму осуществлять терморегуляцию.