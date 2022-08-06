Эти два продукта опасно употреблять после 60 лет

В сушеном инжире и кураге содержится слишком большое количество сахара, это опасно для пожилых людей, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После 60 лет в организме человека существенно замедляется обмен веществ, органы и системы уже не могут полноценно выводить из организма токсины и другие вредные вещества. В этом возрасте люди чаще всего сталкиваются с инсулинорезистентностью, что увеличивает риск развития диабета, поэтому от сладких сушеных фруктов врач рекомендует отказаться.

"Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется", - предупредила Мухина.

То же самое с другим сезонным фруктом - абрикосом. Он очень полезен, содержит много калия, но при этом в 100 граммах кураги содержится не менее 10 ложек сахара, а поджелудочная железа уже не в состоянии переработать такой объем глюкозы.