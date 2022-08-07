Ученые показали, что цивилизация не уменьшила мозг человека

Антропологи из университета Невады и Ливерпульского университета им. Джона Мурса опровергли гипотезу о том, что переход к сложным цивилизованным обществам способствовал уменьшению мозга человека - напротив, согласно их работе, размер мозга не менялся со времен возникновения нашего вида. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные, основанные на более чем 1000 музейных образцов черепов, которые собрала другая команда антропологов для публикации, вышедшей в 2021 году. Тогда было показано, что мозг человека резко уменьшился 3000 лет назад, как раз с началом массового перехода человеческих сообществ к жизни в городах со сложной социальной структурой.

Авторы новой статьи были поражены тем, что резкое уменьшение размера мозга современного человека произошло в эпоху многих важных нововведений и исторических событий: появления Нового царства в Египте, развития китайской письменности, Троянской войны, и появления цивилизации ольмеков.

Повторный анализ данных 2021 года показал, что мозг человека не уменьшился 3000 лет назад. Более того, его размеры не слишком изменились за последние 30 или 300 тысяч лет. Кроме того, рост сельского хозяйства и сложных сообществ происходили в разное время по всему миру, а это означает, что должны быть разные сроки изменения размеров мозга. Данные 2021 года объединяют Англию, Китай, Мали и Алжир.

По мнению авторов статьи 2021 года, уменьшение мозга могло произойти из-за того, что распределение информации между членами большой группы сделало ненужным хранение данных в мозге каждого отдельного человека. Эта идея была основана на эволюционных закономерностях, наблюдаемых в муравьиных колониях.