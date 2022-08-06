Почему опасно жить в маленькой квартире?

Малогабаритное жилье может оказывать негативное воздействие на психику человека, сообщила психолог Елена Чекалина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сложнее всего начать жить в небольшой квартире во время стресса и жизненных неурядиц, малогабаритное жилье может усугубить тревожные расстройства у людей, склонных к самокритике.

"Человек, переехавший в крошечную квартиру из жилья большей площади, будет неизбежно грустить. А если это происходит на фоне жизненного кризиса - развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии", - предупредила специалист.

При этом для студента или только начинающего работать молодого человека такая собственность станет показателем независимости и будет вызывать гордость.