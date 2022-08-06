Названо неожиданное полезное свойство огурцов

Регулярное употребление огурцов поможет избежать обезвоживания организма и окажет положительное влияние на работу сердца и сосудов, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Свежие огурцы нельзя назвать источником большого количества витаминов и других полезных веществ, но при этом они богаты растительной клетчаткой, которая оказывает положительное воздействие на работу кишечника и помогает сохранять здоровой его микрофлору. Также в огурцах достаточное количество жидкости, в жаркую погоду этот овощ может восполнить нехватку влаги в организме.

"Клетчатка способствует выведению токсинов, солей тяжелых металлов и плохого холестерина. Огурцы можно считать идеальным перекусом для тех, кто соблюдает диету. Они дают ощущение сытости и не приведут к набору лишних килограммов", - рассказала специалист.

Соломатина отметила, что благодаря высокому содержанию калия, огурцы способны оказать положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

"Калий выводит из организма лишнюю жидкость, профилактирует появление отеков, укрепляет сердечную мышцу и благотворно влияет на стенки сосудов, делая их более эластичными. Огурцы будут также полезны для гипертоников, потому что в них нет лишних солей", - сообщила диетолог.

Врач предупредила, что лучше не есть огурцы при обострении хронического панкреатита, язвы или гастрита.