Французский ученый извинился за твит с колбасой

Французский ученый Этьен Клайн извинился за то, что в своем Twitter выдал снимок ломтика колбасы за снимок звезды Проксима Центавра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пару дней назад Клайн опубликовал в сети якобы сделанную телескопом "Джеймс Уэбб" фотографию. На ней, как утверждал француз, была запечатлена красная звезда на черном фоне. Автор снимка сначала восхитился уровнем детализации изображения, но спустя некоторое время признался, что это было на самом деле.

"Я прошу прощения перед теми, кого мой розыгрыш, в котором не было ничего оригинального, мог шокировать. Целью розыгрыша был всего лишь призыв к осторожности с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе", - оправдался он в Twitter после того, как его первоначальная публикация стала вирусной.

Проксима Центавра - красный карлик, ближайшая к Солнцу звезда. В ее системе обнаружены как минимум три планеты.