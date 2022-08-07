Врач развеяла миф о пользе обезжиренного творога для похудения

Врач Наталья Зубарева заявила, что обезжиренный творог является нелучшим источником белка и содержит мало полезных фосфолипидов, поэтому длительное его употребление может оказать вред организму, передает "Мослента", передает Day.Az.

Она подчеркнула, что не считает обезжиренный творог вредным, но все же рекомендует употреблять маложирные сорта творога. Зубарева отметила, что вредным обезжиренный творог станет, если есть его "неделями".

Врач напомнила, что белок является основным строительным материалом для тканей человеческого организма. Творожный белок, подчеркнула специалист, необходим потому, что 2/3 протеинов в нем составляют казеины, которые медленно усваиваются организмом, что позволяет долго чувствовать сытость.