Вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе

Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия - работа ученых была опубликована в журнале Functional Ecology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, более половины крокодилов в мире в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек.

Исчезновение крокодилов приведет к потере разнообразных экологических функций, которые они обеспечивают.

По мнению экспертов, около 38 % различных экологических функций, которые крокодилы выполняют для экосистем в целом, в настоящее время находятся под угрозой утраты. Например, аллигаторы активно роют норы, которые становятся жизненно важными укрытиями и убежищами для других видов, а филиппинский крокодил контролирует популяции сельскохозяйственных вредителей.

В будущем ученые собираются продолжить изучать функции крокодилов в экологии, а также способы защиты этих животных.