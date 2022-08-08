Обнаружено побуждающее мышцы к восстановлению соединение

Ученые из Университета Оттавы обнаружили соединение, побуждающее мышцы к восстановлению. Им оказалась гиалуроновая кислота. Выводы работы описаны в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В поврежденных мышечных тканях стволовые клетки вынуждены взаимодействовать вместе с иммунными, но науке до сих пор оставалось неизвестным, что служит катализатором для удаления омертвевшей ткани. Оказалось, что за это ответственна гиалуроновая кислота, именно она является ключевым соединением в этом процессе, которое извещает стволовые клетки о необходимости старта регенерации. Кроме того, команда ученых заметила, что мышечные стволовые клетки контролируют выработку гиалуроновой кислоты, используя эпигенетические отметки в гене Has2.