Названы продукты для естественного очищения организма

Для естественного очищения организма подойдут красноцветные овощи. О продуктах, которые помогут справиться с восстановлением организма от неправильной пищи и алкоголя рассказала профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона - это фермент печени, который обеспечивает безупречность работы естественной системы детоксикации организма", - объяснила специалист.

Врач также отметила, что для предотвращения отравлений летом в салаты и шашлык нужно добавлять чеснок и лук. По ее словам, эти растения содержат природные антибиотики и обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.