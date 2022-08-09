Немцы научились варить холодный кофе с помощью лазера без нагрева

Немецкие ученые смогли сварить холодный кофе с помощью лазера. Об этом сообщает New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработанный специалистами из Университета Дуйсбурга в Эссене метод основа на системе лазерной обработки коллоидных растворов, которую обычно применяют для разрушения взвешенных металлических частиц. В процессе готовки иттрий-алюминиевый лазер испускал лучи с длиной волны 532 нанометра, импульсами по 10 пикосекунд с энергией 125 пикоджоуля. Эти лучи проходили 80 тысяч раз в секунду проходили через водную взвесь молотого кофе на протяжении трех минут. При этом мощности лазера было недостаточно для нагрева, и температура возросла всего на несколько градусов.

Получившийся в результате холодной заварки кофе отфильтровали и сравнили напиток с аналогами, полученными 24-часовым холодным классическим завариванием, а также чашкой горячего кофе, изготовленной с помощью капельного фильтра. Экспериментальный напиток показал, что его кислотность идентична холодному кофе и значительно меньше, чем у горячего. При этом его состав почти не отличался от аналогов - в лазерном кофе не было лишних веществ, но присутствовали все важные элементы. Отличался лишь уровень кофеина - он скорее соответствовал горячему кофе.

Авторы разработки надеются найти ей коммерческое применение, и создать аппарат для работы в кафе и на мероприятиях.