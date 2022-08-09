Раскрыта польза стресса для организма

Пользу стресса для организма раскрыла клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО "НИИДПО" Наталия Губарева. В разговоре с "Мослентой" она сообщила, что нервное напряжение способствует адаптации человека к изменениям, передает Day.Az.

"Стресс повышает выносливость нервной системы, улучшает память, активизирует умственные способности и даже повышает иммунитет. Но стоит отметить, что это происходит, только если стресс не длится долго и вы испытываете его лишь короткий промежуток времени", - подчеркнула специалист.

Длительное систематическое напряжение, по словам Губаревой, наоборот, истощает человека и приводит к эмоциональным и психосоматическим расстройствам. Психолог отметила, что важно учиться развивать стрессоустойчивость. В этом помогают активный образ жизни, соблюдение режима сна и питания, вылазки на природу и отказ от психоактивных веществ.

"При переживании чувства тревоги, беспокойства, эмоционального и физического напряжения, то есть стресса, постарайтесь отвлечься от ситуации, которая его вызвала, не "застревайте" в ней. Не лишним будет овладеть навыками расслабления и релаксации (йога, медитация и другие), но в некоторых случаях может помочь самая обычная уборка по дому, мытье окон, стирка руками", - порекомендовала специалист. Если доступные методы снятия стресса не помогают, следует обратиться к психологу или психотерапевту.