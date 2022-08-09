В дрожжи внедрили человеческую ДНК

Ученые Технологического университета Делфта в Нидерландах встроили ДНК клеток мыщц человека в геном пекарских дрожжей. О научной работе сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фрагменты человеческой ДНК, которые перенесли в ДНК дрожжей, включали группу из десяти генов, кодирующих белки, участвующие в гликолизе - процессе расщепления сахара и синтезе биологических полимеров. Поскольку дрожжи являются одноклеточными организмами, которые удобно выращивать, они используются учеными в качестве удобной платформы для изучения отдельных биохимических путей, протекающих в человеческих клетках.

Ранее группе исследователей удалось создать внутри дрожжей синтетические хромосомы для создания новых функций у клеток. В эти хромосомы добавили несколько человеческих генов, попутно удалив у самих дрожжей аналогичные гены, кодирующие гликолиз. Свойства человеческих ферментов, синтезируемых дрожжами и клетками человека, были достаточно похожими, что подтверждает ценность новых гуманизированных дрожжей в качестве моделей клеток человека.