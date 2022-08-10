Раскрыты секретные ингредиенты древней китайской бронзы

Ученым из Британского музея удалось расшифровать текст древней технической энциклопедии Китая Као Гун Цзи, которой насчитывается 2300 лет, и разгадали тайные ингредиенты старейших бронзовых предметов. Результаты этого исследования опубликовали в журнале Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Као Гун Цзи - часть текста, чье название переводится как "Обряды Чжоу". Этот текст имеет шесть химических формул, которые использовались для производства бронзы и различных изделий.

На протяжении последних 100 лет у ученых не получалось перевести названия двух основных ингредиентов, которые упоминались как "цзинь" и "си". Специалисты считали, что эти слова означают медь и олово, которые являются основными компонентами для создания бронзы. Но, когда эксперты решили воссоздать рецепт, получившийся металл не был идентичен составу древних китайских артефактов.

Исследователи из Британского музея сделали вывод, что цзинь и си, скорее всего, являлись предварительно смешанными металлическими сплавами. Ученые провели анализ химического состава китайских монет, которые были отчеканены перед написанием Као Гун Цзи.

Анализ показал, что химический состав монет был образован в ходе смешивания двух заранее подготовленных металлических сплавов. Один был из меди, олова и свинца, а другой - из меди и свинца.