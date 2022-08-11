Названы продукты для борьбы с выпадением волос

Если волосы теряют эластичность, становятся сухими и склонными к выпадению, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами В и С, сообщила "Вечерней Москве" врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышлевая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нехватка витаминов мгновенно отражается на качестве и структуре волос, даже у здорового человека. Если волосы стали ломкими и выпадают, необходимо есть продукты с высоким содержанием белка и витамина В.

"Чтобы восполнить дефицит витаминов группы B, необязательно употреблять аптечные витамины и БАДы. Их можно получить из мяса, творога, яиц, молока и гречневой крупы", - рассказала врач.

Также стоит включить в рацион сыр, свежие овощи, фрукты и зелень.