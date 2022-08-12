Физики разгадали тайну сознания с помощью теории относительности

Физики из Университета имени Бар-Илана в Израиле уверены, что сознание нельзя просто свести к одной нервной активности. В журнале Frontiers in Psychology ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что сознание можно понять с помощью недавно разработанной математической теории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сознание - это загадка. Нам кажется, что сознательный опыт не может возникнуть в мозгу в результате нейронной активности. Сознание следует исследовать с помощью тех же математических инструментов, которые физики используют для других известных релятивистских явлений (предсказываемые специальной теорией относительности)", - считают ученые.

Исследователи разработали концептуальную и математическую основу для понимания сознания с помощью теории относительности.

"Выберем двух наблюдателей, Алису и Боба. Боб находится в поезде, движущемся с постоянной скоростью, а Алиса наблюдает за ним с платформы. Нет абсолютного физического ответа на вопрос, какова скорость поезда Боба. Ответ зависит от системы отсчета наблюдателя. Из системы отсчета Боба он определит, что он неподвижен, а Алиса вместе со всем остальным миром движется назад. Но Алиса скажет, что Боб движется, а она стоит. То же самое и с сознанием, Боб может думать, что у него есть сознание, а у Алисы только мозговая активность и наоборот. Как и в случае со скоростью, они имеют противоположные измерения, но оба они верны", - объяснили ученые.

По словам исследователей, тот факт, что мы не можем найти реальный сознательный опыт при измерении активности мозга, объясняется тем, что мы проводим анализ из неправильной когнитивной системы отсчета.

Согласно новой теории, мозг не создает наш сознательный опыт посредством только лишь нейронных вычислений, но и с помощью физических ощущений всего тела. Ученые же при поисках сознания изучают лишь нейронную активность, что делает поиск бессмысленным.