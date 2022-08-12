Как победить тревогу?

Несколько способов победить тревогу, мешающую нормальной жизни, раскрыл в разговоре с "Мослентой" врач психотерапевт-сексолог-психиатр, кандидат медицинских наук, основатель первой в России клиники психосоматической медицины, института психосоматики, центра психотерапии Артем Толоконин. Эксперт советует разобраться в ее причине и обучиться психорегуляции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это практика медитации, когда мы учимся в течение 20-30 минут ежедневно концентрироваться на приятных переживаниях: любви, солнце, природе, дыхании. Все это позволяет почувствовать себя гармоничным и счастливым", - объяснил врач. По его словам, таких практик много и найти их можно в открытом доступе.

Кроме того, Толоконин рекомендует работать с собственным телом и регулярно заниматься физической активностью: йогой, танцами. Это позволит сократить уровень стресса и укрепить здоровье, в том числе душевное. Дыхательные упражнения психотерапевт назвал еще одним способом победить тревогу. Как самую простую технику он выделил пранаяму с удлинением выдоха. Можно также посещать баню и закаляться.

"Самый точный способ - прийти на прием к психотерапевту, психологу или психосоматологу, которые помогут вам подобрать лучший метод борьбы с тревогой и помочь осознать те психологические причины, которые привели вас к ней", - сказал специалист.