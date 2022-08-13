Вино содержит полезные для здоровья вещества

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что вино полезно благодаря красному веществу ресвератролу, которое защищает от грибковых заболеваний. Также в напитке содержатся полезные антиоксиданты. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты, но мы можем получать их не только из вина, а из винограда темных сортов и граната", - рассказала Круглова.

По ее словам, особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах. Они содержат меньше углеводов и сахаров, поэтому в них меньше калорий.

По словам сомелье Тимура Саулебаева, в вине также содержится вещество ресвератрол, а сам напиток защищает от грибковых заболеваний.