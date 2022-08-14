Почему нельзя часто принимать душ с мылом?

Если принимать душ более двух раз в день, используя мыло и другие косметические средства, можно нанести серьезный вред коже, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышлевая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, излишне горячая вода в сочетании с мылом может привести к сухости кожи и ее обезвоживанию. Регулярное использование геля для душа, в составе которого есть компоненты, содержащие натрий, может разрушить липидный барьер кожи и способствовать проникновению патогенных бактерий и вирусов.

"Вполне допустимо принимать душ с моющими средствами не более двух раз в день. Каждый день с помощью геля или мыла необходимо мыть только те места, где расположено большое количество потовых желез, это паховая область, подмышки и ноги", - предупредила врач.

При этом горячая вода сильнее вредит телу, чем холодная, в зимние месяцы горячий душ приведет к шелушению кожи.