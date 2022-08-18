Чихуахуа научилась кататься на скейтборде и удивила соцсети

Чихуахуа из Японии покорила пользователей соцсетей своим навыком катания на скейтборде. Питомица выходит на прогулку только с доской и редко ходит лапами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя Микако Маки познакомила собаку Папико со скейтом, когда чихуахуа было всего несколько месяцев. Женщина рассказала, что питомица сразу продемонстрировала талант, забравшись на доску.

"Папико сама встала на скейтборд, а потом начала запрыгивать на движущуюся доску", - вспоминает Микако.

По словам японки, когда люди видят, как катается ее собака, они начинают улыбаться и фотографируют питомицу. Кроме того, Маки ведет аккаунты в соцсетях, где регулярно публикует кадры с Папико.

"Я так счастлива, что моя собака может делать людей счастливыми, так что снимать ее на скейтборде - это здорово", - прокомментировала женщина.