Пара подала в суд на соседей из-за петуха, который кукарекает по 200 раз в день

Пожилая пара в Германии подала в суд на соседей из-за петуха, который кукарекает около 200 раз в день, пишет Oddite Central. По словам супругов, это мешает им отдыхать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

76-летний Фридрих Вильгельм и его жена Ютта утверждают, что петух начинает кукарекать с восьми утра и успокаивается, когда садится солнце. Несколько лет супруги пытались договориться с соседями и решить проблему, но в итоге обратились в суд.

"Мы не можем выйти в сад или открыть окна, это невыносимо", - жалуется пара.

Адвокат супругов Торстен Гизеке считает, что гиперактивному петуху не место в жилом комплексе, добавив, что другой сосед был вынужден переехать два года назад, потому что птица тоже не давала ему покоя. Сообщается, что крик петуха составляет 80 децибел, что сравнимо с шумом от улицы с интенсивным движением машин.

Майкл, которому принадлежит петух, рассказал, что тот играет важную роль среди его стаи кур, так как он поддерживает порядок.

"Без петуха курицы ощипали бы друг друга", - добавил мужчина.

На данный момент идет подготовка к первому судебному заседанию. Фридрих и Ютта надеются, что закон будет на их стороне.