Крысы два месяца пили газировку и поглупели

Бразильские ученые два месяца поили крыс газировкой и выяснили, что регулярное употребление напитка может быть напрямую связано с ухудшением здоровья мозга и поведенческими проблемами, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Для эксперимента ученые разделили крыс на три возрастные группы, а каждую из них - на две команды. В одной грызуны ежедневно пили воду, во второй - газировку.

Через 57 дней ученые поместили животных в лабиринт. Крысы из команд №1 без проблем из него вышли. У команд №2 были трудности - грызуны справились с заданием хуже обычного, потому что у них снизилась память.

После этого животных усыпили и вскрыли. У большинства крыс из групп, пивших газировку, нашли повреждения мозга разной степени. Пострадали области, отвечающие за внимание, память и обучение. Особенно - у молодых животных.