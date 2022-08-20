Камера смартфона может найти закупоренные сосуды с точностью 87%

Кардиологи из Национального Тайваньского университета в Тайбэе использовали камеру смартфона для визуализации сосудов шеи и поиска мест с заблокированным кровотоком, новый метод показал точность 87%. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, передает Day.Az.

В исследование включили 202 взрослых тайваньца, которые проходили лечение в больнице Тайбэя при Национальном Университете. 54% ​​имели значительный стеноз сонной артерии, диагностированный с помощью УЗИ: кровоток в артерии был заблокирован более чем наполовину. У остальных участников существенной блокировки не было. 79% пациентов были мужчинами (средний возраст 68 лет).

Ученые использовали Apple iPhone 6 для съемки 30-секундных видеороликов шеи пациентов. Во время записи участники лежали на спине, запрокинув головы на специальную подставку, ограничивающую движение шеи. Команда использовала старую модель iPhone, так как посчитала ее наиболее распространенной.

Пульсирование сонной артерии создает волны поверхности кожи шеи, но их видно только при увеличении. Анализ с помощью видео позволил обнаружить стенозированные артерии на шее с точностью 87%.

Стенозы сонных артерий не имеют симптомов вплоть до момента инсульта. Почти 87% инсультов относятся к ишемическому типу, при котором жировые бляшки, накапливаясь в сонной артерии на шее, блокируют приток крови к мозгу.

Существующие методы диагностики (УЗИ, КТ и МРТ) требуют использования сложного медицинского оборудования, а персонал должен пройти обучение. Анализ видео, записанного на смартфон, неинвазивен и прост в выполнении. С помощью нового метода клиницисты смогут за пять минут обнаруживать у пациентов сужение просвета сонной артерии.

Исследование было ограничено тем, что число участников было небольшим, и все они имели высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, не анализировались длина и угол шеи, которые могли повлиять на результаты диагностики.