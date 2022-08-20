В России агроном вырастил самую большую тыкву весом около 900 кг

На своем участке в Подмосковье Андрей Гусев вырастил самую большую в России тыкву. Ее вес составил около 900 кг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина уже пять лет занимается выращиванием тыкв. Путем проб и ошибок он узнал, какой сорт этого овоща обычно дает самые крупные плоды. Андрей Гусев вывел свою систему для выращивания гигантской тыквы.

Агроном любитель рассказал, что плоды он выращивает на протяжении пяти месяцев. В конце марта садит семена и проращивает их дома, а мае пересаживает на улицу под пленку или в теплицу. Мужчина сажает сразу много тыкв, а затем смотрит, какой плод сильнее других, все внимание уделяет ему.

Андрей Гусев отмечает, что использует только органические удобрения, так как они помогают вырастить огромную тыкву.