Обмелевший Дунай обнажил остовы кораблей, затонувших во Вторую мировую войну

В Европе обмелел Дунай, из-за чего из-под воды показались остовы военных кораблей, затонувших во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По данным издания, останки 20 военных кораблей обнаружили на дне европейской реки в районе сербского Прахова. Уточняется, что суда были затоплены в 1944 году во время отступления войск нацистской Германии от наступающих сил СССР.

На кораблях остались боеприпасы, которые угрожают судоходству в этом районе. Стоимость утилизации останков оценивается в 29 миллионов евро.