Рукопись Галилео Галилея об открытии спутников Юпитера - подделка

На сайте Библиотеки Мичиганского университета сообщается, что рукопись Галилео Галилея начала XVII века, которая считалась одним из наиболее ценных экспонатов, оказалась подделкой из начала XX века. Предполагается, что её создал известный фальсификатор Тобио Никотра в 1920-х годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, историки Ник Уайлдинг и Пабло Альварес провели расследование и выяснили, что документ содержит две записи, которые разделает срок в несколько месяцев. Одна из них - черновик речи Галилея для презентации телескопа в Венеции, вторая - результаты наблюдений за спутниками Юпитера.

По словам Уайлдинга, он в мае 2022 года он работал над своей книгой о великом астрономе, и, само собой, изучал все документы, которые мог получить. Он изучил в том числе записи из Мичиганского университета и пришёл к выводу, что чернила на обеих сторонах одинаковы по интенсивности, хотя между записями должно было довольно большой период времени. Также историк обратил внимание на качество бумаги, которое отличалось от того, что Галилей использовал в тот же период для других записей.

Тот самый документ

Ещё одной уликой оказались два водяных знака: AS" и "BMO", что указывало на производителя - он находился в городе Бергамо. Однако такие метки на бумагу начали ставить только после 1770 года, а Галилео Галилей умер в 1642-м.

Финальным аккордом стало то, что бумага оказалась идентичной той, что использовалась в некоторых других фальшивках. После консультации со своим куратором Пабло Альваресом, Уайлдинг пришёл к выводу, что рукопись подделана. Это после проверки подтвердили в и самом университете.

Примечательно, что упомянутый выше Тобио Никотра в 1934 году получил 2 года тюрьмы за подделку рукописей, в том числе Галилея. Также выяснилось, что документ попал в Мичиганский университет в 1938 году, причём до этого он прошёл через руки нескольких коллекционеров, которые подтверждали его подлинность.