Микробиологи назвали растение, которое можно выращивать в марсианском грунте

Микробиологи из Университета штата Айова изучили сельскохозяйственные культуры и назвали самые пригодные для выращивания на Марсе.

Исследование было опубликовано в PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, самым подходящим кандидатом для высадки на марсианском грунте оказалась люцерна (кормовая сельскохозяйственная культура, относящаяся к многолетним бобовым травам). Это растение сможет выжить в вулканической почве, имитирующей марсианский реголит.

Марсианский грунт состоит из вулканического базальта, который скуден и плохо удерживает воду из-за отсутствия органического углерода. Ученые высадили семена репы и люцерны в "марсианскую" почву. Оказалось, что репа не может выжить в таких условиях, а люцерна, наоборот, показала хорошие результаты.

Более того, ученые сделали из люцерны удобрение для других неприхотливых растений. Это помогло увеличить урожайность репы 311% после внесения подкормки.