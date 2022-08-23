Мертвая рыба не помогла учёным раскрыть тайну мора в Одере

Пробы из Одера пока не помогли раскрыть тайну мора в одной из крупнейших рек Германии и Польши. По последним данным, в воде и на берегу собрали около 200 тонн мёртвой рыбы. Власти Бранденбурга сообщают об обнаружении пестицидов в Одере, но эти заявления вызвали недовольство в Варшаве, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Министр сельского хозяйства Польши Анна Москва назвала эту информацию фейком и неоправданной атакой на сельское хозяйство. По её словам, польские исследования показали, что содержание указанных в немецком отчёте веществ было ниже пределов, опасных для рыб и животных.

Не удалось пока подтвердить и другую версию - о влиянии водорослей, выделяющих токсины, на экосистему. В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания объявили, что вообще не обнаружили никаких аномалий в Щецинском заливе, куда впадает Одер.

В соседнем Западно-Поморском воеводстве Польши, в свою очередь, отметили, что после вылова мертвой рыбы в воде заметили живых особей - однако рыбе явно не хватает кислорода. Пожарная служба Щецина установила насосы для аэрации воды в Одере.