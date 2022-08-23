На Эвересте обнаружили следы собак, кур и сотен других животных

Ученые исследовали биоразнообразие на Эвересте, проанализировав ДНК в окружающей среде. Статья об этом опубликована в журнале iScience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последние годы стал популярен метод анализа средовой ДНК, то есть, поиск на окружающих предметах, в воде и в воздухе генетических следов живых существ. Этот метод позволяет за короткий срок обнаружить большинство обитателей без необходимости месяцев и лет полевых наблюдений.

Специалисты Общества охраны дикой природы и Аппалачского государственного университета собирали образцы средовой ДНК из прудов и ручьев на горе Эверест на высоте 4,5-5,5 тыс. метров. Отбор проб велся в течение месяца, всего ученые собрали 20 литров воды. Зоны, в которых отбирали пробы, находились выше верхней границы произрастания лесов, поэтому ученые ожидали увидеть много цветов и кустарников.

В итоге на горе удалось обнаружить 187 таксономических порядков, что составляет 1/6 всех известных порядков в мире. В некоторых случаях удалось установить живое существо с точностью до вида. Так, много генетических следов оставили тихоходки и коловратки, способные обитать в экстремальных условиях, а также тибетские улары - птицы из отряда фазановых - и поденки обитающие почти повсеместно насекомые. Особенно удивительно было найти ДНК сосен, которые не растут на такой высоте (очевидно, их пыльцу занесло ветром), и кур и собак, чьи следы там оказались неизвестным образом.

Теперь ученые хотят исследовать обитателей Эвереста в прошлом по этому же методу, чтобы выяснить динамику и оценить влияние глобального потепления на горы.