Ученые предупредили, что борьба с изменением климата грозит подорожанием удобрений

Избавление от потребления нефти приведет к удорожанию соединений серы, важных для промышленности. Статья об этом опубликована в Geographical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые считают антропогенное изменение климата важнейшей проблемой современности, и для борьбы с ним предлагают сокращать выбросы углекислого газа. Ископаемые углеводороды - крупнейший источник углекислого газа, который создает парниковый эффект, и потому многие государства взяли на себя обязательства радикально сократить потребление нефти в течение следующих десятилетий.

Специалисты Университетского колледжа Лондона обратили внимание на тот факт, что нефть служит сырьем не только для топлива, но и для производства серы. 80% от общемирового производства серы и ее соединений, в том числе серной кислоты и ее производных, связано с добычей и переработкой углеводородов. Почти всегда серу извлекают на ранних стадиях переработки, что повышает качество нефти и предотвращает попадание опасных соединений серы в среду.

Расчеты указали на то, что спрос на серу к 2040 году вырастет с 240 до 400 млн тонн, тогда как ее производство резко снизится по мере сокращения потребления нефти и газа, причем в этот расчет уже включено изменение структуры производства от декарбонизации экономики. В результате возникнет огромный ежегодный дефицит, составляющий около 100-320 млн тонн серы, что автоматически приведет к росту цены. В том числе, от этого пострадает сельское хозяйство, поскольку серная кислота - важнейший элемент для производства удобрений.

В связи с этим ученые предлагают разработать альтернативный способ добычи серы как можно скорее.