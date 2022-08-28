Генетики впервые прочли ДНК из древнеегипетских сосудов

Ученые извлекли биоматериал из древнеегипетских каноп и секвенировали его ДНК. Об этом сообщает издание N+1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Канопы - это египетские сосуды для хранения органов, извлеченных в ходе мумификации. Их делали из разных материалов, в том числе из дерева, глины и фаянса, но чаще всего для этого использовали "египетский алебастр". Всего сосудов было четыре, и в каждую канопу клали отдельный орган: легкие, кишечник, желудок и печень.

Энрике Райо из Цюрихского университета и его коллеги провели исследование 140 египетских каноп, находящихся на хранении в музеях нескольких европейских стран. Ученые хотели проанализировать содержащийся в них генный материал, причем не только человека, но и бактерий. После подготовительного исследования ученые отобрали по 50-500 миллиграмм биологического материала из 93 каноп. Фрагменты человеческой ДНК они нашли в 61 образце, однако в 20 случаях выход ДНК оказался слишком плохим - менее тысячи прочтений. Только в 14 случаях количество прочтений превышало миллион. В трех образцах палеогенетикам удалось идентифицировать последовательности митохондриальной ДНК человека. В двух случаях они определили гаплогруппы. Так, оказалось, что образец из Загребского музея относится к митохондриальной гаплогруппе H, а образец из Берлинского - к R0a1. Ученые отметили, что гаплогруппа H встречается среди древнего населения Египта, но чаще - среди современного. Напротив, гаплогруппа RO и ее субклады чаще встречаются среди древнего населения, но сохраняются и сегодня. Специалисты отмечают, что к результатам необходимо подходить осторожно: велика вероятность загрязнения образцов чужим ДНК, поскольку с умершим проделывали множество манипуляций при мумификации и в последующие эпохи. При этом генетическое исследование микробов почти ничего не дало: качество прочтения оказалось низким, а обнаруженные бактерии живут во многих местах.

Тем не менее ученые надеются, что анализ дополнительных источников генного материала, а также совершенствование метода исследования позволят пролить свет на то, кто жил в Древнем Египте и от каких болезней страдал.