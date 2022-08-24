Блогерша раскрыла простой способ придать объем волосам без специальных средств

Блогерша Лорен Луис из Нидерландов раскрыла простой способ придать объем волосам без использования специальных косметических средств. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале видео пользовательница сети, чей блог насчитает более 330 тысяч подписчиков, позирует с мокрыми прядями после мытья головы. Затем Луис закрепляет с помощью заколки-крабика волосы над пробором. При этом юзерша обращает внимание зрителей на то, что аксессуар должен захватывать как можно больше прядей.

После того как блогерша высушила волосы естественным способом (без применения фена), она продемонстрировала получившийся результат: локоны приобрели значительный объем у корней.

Подписчики оценили лайфхак девушки, о чем принялись писать в комментариях под видео. "Мне нужно попробовать это! Мои волосы такие тонкие", - высказался один из юзеров. В то же время еще один пользователь сети дал дополнительный совет к приведенному блогершей методу. "Вы можете высушить его феном с клипсой", - добавил он.