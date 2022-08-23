Джеймс Уэбб сделал новые фото Юпитера

Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал два новых изображения Юпитера, которые дадут ученым еще больше ключей к разгадке внутренней жизни на планете. Об этом сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Эти два изображения получены с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) обсерватории, которая имеет три специализированных инфракрасных фильтра, показывающих детали планеты.

"Честно говоря, мы не ожидали, что все будет так хорошо. Это действительно замечательно, что мы можем видеть детали Юпитера вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одном изображении", - сказал астроном Имке де Патер, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли.

В частности первое изображение Юпитера представляет светлое пятно - это гигантский шторм, способный поглотить всю Землю. На этих снимках он выглядит белым, как и другие облака, потому что они отражают много солнечного света.

Ярко-оранжевые свечения вверху и внизу планеты показывают северное и южное сияние планеты, расположенные на обоих полюсах.

На втором изображении можно увидеть кольца, которые по данным NASA в несколько раз слабее самого Юпитера. Также на снимке запечатлены два спутника - Адрастея и Амальтея, расположенные в крайнем левом углу колец.