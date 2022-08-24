В сентябре ожидается Великое противостояние Юпитера

Юпитер выстроится в одну линию с Землей и Солнцем 26 сентября, и в этот момент окажется недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия). Такое сочетание событий называется великим противостоянием Юпитера, которое происходит примерно раз в 12 лет, сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Особенность великого противостояния заключается в том, что в этот момент Юпитер подходит на минимальное расстояние к Земле (3,95 астрономических единиц).

"Великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет. <...> 26 сентября 2022 года в 22:10 (23:10 по бакинскому времени) Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем. <...> Его угловой диаметр увеличится на 2% и достигнет 50 угловых секунд, а блеск почти минус 3 звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры", - сказали в планетарии.

Юпитер будет располагаться в созвездии Рыбы вблизи небесного экватора, и впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом в северных широтах.