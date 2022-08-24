Ученые показали лицо женщины каменного века

В Малайзии в 2017 году была найдена "пенангская женщина", которая умерла в возрасте примерно 40 лет в конце каменного века. Теперь ученые воссоздали ее лицо, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес и команда ученых из Universiti Sains Malaysia использовали для этого цифровые технологии. Специалисты в области криминалистики изучили череп, чтобы точно определить, мужчина это или женщина, а потом начали выяснять возраст и происхождение.

"Процесс имеет определенную степень сложности, но, безусловно, цифровой подход, который мы используем, намного проще и доступнее, чем классическая форма, основанная на ручной скульптуре", - отметили ученые.