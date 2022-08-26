Школьник из Бельгии облетел Землю за 5 месяцев

Путешествие вокруг земли всего за 5 месяцев совершил 17-летний подросток из Бельгии. Школьник стал самым молодым пилотом, которому удалось облететь планету на легкомоторном самолёте, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

И к этому рекорду Мак Резерфорд шёл с самого детства. Кроме того, его можно считать потомственным авиатором - практически вся семья подростка пилоты. Папа - профессиональный лётчик, мама и сестра работают на частных рейсах, а бабушка и вовсе была первой женщиной в Южной Африке, которая села за штурвал.

Всего за своё путешествие Мак посетил 52 страны на пяти континентах, после чего вернулся в точку вылета - аэропорт Софии в Болгарии. Имя подростка собираются внести в книгу рекордов Гиннесса.