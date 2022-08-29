В Австралии нашли бутылку с посланием 86-летней давности

В австралийском городе Брисбен обнаружено послание из прошлого. Рабочие нашли записку в бутылке, спрятанной строителями при возведении здания школы в 1935 году. Автором послания был подмастерье плотника, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Уточняется, что бутылку нашли рабочие-ремонтники при восстановлении шпиля государственной школы Junction Park.

Записка от 12 октября 1935 года была написана тогдашним 16-летним подмастерьем плотника Гордоном Бенсоном. В тексте записки юноша выражает надежду, что когда-нибудь послание дойдет до его детей или внуков.

В школе состоялась церемония, на которой записку вручили двум детям автора послания - Джеффри Бенсону и Мэрилин Бланделл.

"Когда я понял, что это было написано моим отцом, я даже не удивился. Он всегда думал о своей семье, своих детях и будущем своих детей", - сказал Джеффри Бенсон.