Производитель чипсов выпустил «стиральную машину» для испачканных пальцев

Компания-производитель чипсов Lay's показала устройство, внешне напоминающее миниатюрную стиральную машину, которая призвана решить проблему с жиром, остающимся на пальцах после употребления снеков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Размеры гаджета достаточно компактные --15 см в высоту и 11 см в ширину. Работает она следующим образом - пользователь засовывает испачканные пальцы в барабан, после чего в нем срабатывает датчик, и распыляется спиртовой антисептик. Он хранится в специальном резервуаре на задней части устройства. Заряжается "стиральная машина" через порт USB-C.

Портативное устройство поможет тем, кто хочет одновременно есть чипсы и пользоваться смартфоном, или читать книгу, но не хочет вставать с дивана, чтобы полноценно вымыть руки.

Сообщается, что массового производства "стиральной машины для пальцев" пока не планируется. Всего было выпущено пять штук такого устройства - они будут разыграны среди жителей Японии.