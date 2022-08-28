Ученые выяснили, почему курильщикам вместе с утренней сигаретой хочется кофе

Ученые из Университета Флориды выяснили, что вещество из обжаренного темного кофе взаимодействует с никотиновыми рецепторами в мозге, вызывая желание закурить. Исследование опубликовано в журнале Neuropharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фармакологи провели исследование на клетках шпорцевых лягушек - важных модельных организмах для изучения экспрессии генов и ионных каналов. Оказалось, Н-метилпирролидон - вещество, выделяемое при обжаривании зерен кофе, влияет на никотиновые ацетилхолиновые рецепторов. Они имеются в мозге человека, и, судя по всему, Н-метилпирролидон активирует рецепторы, которые ответственны за желание человека покурить после долгого перерыва.

Таким образом, кофе усиливает действие никотина на ацетилхолиновые рецепторы, позволяя им выйти из состояния дисфункции после целой ночи без сигарет. Ученые считают, что их выводы стали важным шагом к лучшему пониманию никотиновой зависимости, а Н-метилпирролидон мог бы использоваться, чтобы ослабить утреннюю тягу к никотину. Полученные данные еще предстоит проверить на людях.