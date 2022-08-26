Психолог назвала ошибки родителей, которые портят жизнь первокласснику

Перед родителями первоклассников стоит важная задача - правильно настроить будущего школьника на учебу, рассказала "Вечерней Москве" психолог Наталья Наумова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, ни в коем случае нельзя рассказывать ребенку о личном негативном опыте учебы в школе. Это отобьет всякое желание учиться и создаст негативный фон, также лучше не стоит обещать слишком часто поощрять ребенка за успехи на уроках.

"Многие начинают говорить потенциальному ученику: "Будешь учиться на отлично - получишь подарок, а за плохие оценки ремня всыплю". Зачем так делать? Вы таким образом взваливаете на плечи ребенка огромную ответственность. Он понимает, что его ставят в жесткие рамки и под прессингом ваших непонятных и бессмысленных прихотей у него повышается тревожность", - предупредила психолог.

Эксперт отметила, что ребенок должен сам сделать выводы об учебном процессе, не нужно подстраивать его под мнение взрослых и пытаться навязать свою точку зрения.