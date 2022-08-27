Ученые нашли дешевое средство, которое позволяет растениям выживать без воды две недели

Ботаники из Центра исследований устойчивых ресурсов RIKEN в Японии выяснили, что добавление этанола в почву позволяет растениям обходиться без воды в течение двух недель. Исследование опубликовано в журнале Plant and Cell Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зная, что растения производят этанол, когда им не хватает воды, авторы работы решили проверить, поможет ли им спирт, если ввести его в почву искусственно. Ученые в течение двух недель выращивали растения при нормальном поливе. Затем почву рядом с ними обрабатывали этиловым спиртом раз в день в течение трех дней, после чего растения перестали поливать. Около 75% обработанных этанолом растений пшеницы и риса выжили после повторного полива через две недели, в то время как в контрольной группе выжило менее 5% необработанных растений.

Ботаники обнаружили, что растения, лишенные воды, закрыли свои устьица вскоре после обработки этанолом - это позволило им сохранять в листьях больше воды, чем необработанным растениям. Кроме того, у растений изменилась активность генов после поглощения этанола корнями, что могло позволить им сократить потребление воды.

Из-за роста населения и все более частых засух как никогда остро стоит проблема создания засухоустойчивых растений. Генетическая модификация, которая заставляет растения держать устьица в листьях закрытыми, оказалась довольно эффективной за счет уменьшения испарения воды через лист. Но создание генетически модифицированных растений - дорогой и сложный процесс, который многие страны не могут себе позволить. Поскольку этанол безопасен, дешев и широко доступен, работа ученых предлагает дешевый и простой способ повышения урожайности даже при ограниченном количестве воды без необходимости генетической модификации.