Неожиданное всплытие кита рядом с лодкой попало на видео

Местная путешественница, проводившая экскурсию возле побережья города Джуно (штат Аляска, США), снимая морские пейзажи, запечатлела неожиданное всплытие гигансткого обитателя водоёма, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Гид по дикой природе написала в комментарии к сюжету, что морское млекопитающее, проплывающее рядом вместе с пятью соплеменниками, совершило экстренное всплытие рядом с лодкой, а затем ударило хвостом по водной глади, "потому что ему не понравилось нахождение байдарок рядом с ним".