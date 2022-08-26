В России разработали импортозамещающий компонент для производства зубной пасты

Ученые-химики из Томского государственного университета разработали силикагель, который используется в производстве зубной пасты. Разработка даст возможность заместить импортные селикагели, нехватка которых отмечается в условиях антироссийских санкций, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела информации вуза Татьяна Арсеньева, передает Day.Az.

"Российские производители зубной пасты и косметических средств в условиях санкционного давления столкнулись с нехваткой ряда компонентов, поставлявшихся ранее из-за рубежа. Одной из таких составляющих является порошковый силикагель (оксид кремния). В зубной пасте он используется для придания нужной консистенции и обеспечения очищающего действия. Химики университета предложили российским производствам свою разработку, которая может полноценно заменить импортные компоненты паст", - сказала Арсеньева.

Она уточнила, что ранее российские производители зубных паст использовали силикагель зарубежного производства. Теперь они вынуждены искать замену этому компоненту. Российские компании-производители уже проявили интерес к разработке.

"Сейчас мы синтезируем силикагель с теми характеристиками, которые необходимы одной из компаний. Готовую лабораторную партию силикагеля отправим им на испытания", - подчеркнула собеседница.

Ученые ТГУ занимаются разработкой селикагелей в рамках сразу нескольких проектов, в том числе его синтеза с использованием креймнийсодержащих отходов или панцирей диатомовых водорослей.