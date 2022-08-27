Названы продукты для восстановления кожи после солнца
Диетолог Антон Брыкин перечислил продукты, употребление которых поможет восстановить кожу после долгого пребывания на солнце, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Специалист напомнил, что за гладкость и питание кожи отвечает коллаген. Именно он расщепляется под действием ультрафиолета.
"Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь", - указал эксперт.
По словам Брыкина, высоким содержанием витамина D отличаются печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца. В рационе также должны присутствовать шпинат, капуста брокколи, авокадо, кешью, миндаль, семена подсолнечника, томаты и натуральный йогурт.
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