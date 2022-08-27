Психотерапевт объяснила «застревание» песен в голове

Врач-психиатр Галина Родригес-Родригес объяснила феномен "застревающих" в голове песен - с проблемой сталкиваются 95 процентов жителей Земли. Об этом пишут "Известия", передает Day.Az.

"Английские ученые даже придумали название этому феномену - earworm (дословно "ушной червь"). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты", - рассказывает психотерапевт.

Людям запоминаются даже песни или мелодии, которые им совсем не нравятся, подчеркивает врач. Из-за этого человек подвергается стрессу, отчего существенно снизжается способность сосредоточиться на чем-либо важном.