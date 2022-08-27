Ученые впервые детально изучили одних из самых загадочных хищников планеты
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Морские биологи выяснили, что морские леопарды обладают высочайшей изменчивостью, что позволяет виду гибко подстраиваться под экстремальные условия Антарктиды, в том числе и изменения климата. Результаты наблюдений опубликованы в Frontiers of Marine Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сочетание экстремального климата Антарктики, одиночного образа жизни морских леопардов и его агрессивности делает морских леопардов одними из самых сложных для изучения хищников. Тем не менее, команде морских биологов из Университета Бейлора удалось в течение двух лет наблюдать за жизнью 22 морских леопардов у западной части Антарктического полуострова. Ученые взвесили и измерили каждую особь, а за погружениями леопардов следили с помощью GPS-меток.

Взрослые самки морского леопарда примерно в 1,5 раза длиннее и тяжелее взрослых самцов. Команду ученых удалось изучить одну из крупнейших самок по прозвищу "Бигония", которая весила 540 кг. Такие размеры позволяют самкам лучше защищать территорию, а также красть добычу у сородичей. Судя по данным о перемещении, самки морского леопарда проводили больше времени на льдинах или суше, чем самцы.

Две взрослые самки морского леопарда провели по две недели на льдине посреди океана, не ели и не заходили в воду. Биологи предполагают, что в этот период отлежки самки рожают и кормят своих детенышей. Через две недели самки постепенно отлучают детенышей от груди и снова начинают нырять за едой. Кормление и роды - энергетически затратные занятия, которые морские леопарды осуществляют совсем без еды.

Самцы и самки морских леопардов способны проплывать большие расстояния в прибрежной зоне или в открытом океане. Один самец прошел всего 46 км от того места, где команда начала работать с ним, а другой - проплыл за этот же период 1700 км.

Морские леопарды совершают погружения на 3 минуты и обычно не опускаются ниже 30 метров. Но все же ученым удалось зарегистрировать настоящий рекорд: взрослый самец по прозвищу "Дэдпул" нырнул на 1256 метров на целых 25 минут. Такие различия в поведении при нырянии у относительно небольшого числа животных означает, что морские леопарды обладают высочайшей индивидуальной изменчивостью. Это - залог успешной адаптации к изменениям во внешней среде, которые происходят в Антарктиде.