16-летний миллионер раскрыл подробности своей роскошной жизни

Блогер, которого прозвали "самым богатым ребенком США", раскрыл подробности своей роскошной жизни. Материал на данную тему публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

16-летний Дональд Догер сумел заработать миллион долларов благодаря удачным покупкам акций на фондовом рынке, а также продажам рекламы на различных платформах, таких как YouTube, TikTok и Instagram. После того как инфлюэнсер разбогател, он принялся показывать свои дорогие покупки фанатам в соцсетях.

Известно, что американец живет в огромном особняке в Лос-Анджелесе, на территории которого расположены различные комнаты для отдыха и развлечений, а также внушительный бассейн. Подросток признался, что ни разу не купался в искусственном водоеме, поскольку он расположен слишком далеко от его спальни.

Помимо этого, Догер владеет несколькими суперкарами, в том числе автомобильной марки Ferrari, и множеством вещей люксовых брендов. Вдобавок блогер регулярно публикует снимки с отдыха на дорогих курортах, например, из отеля на Багамских островах.

"У меня хороший вкус, поэтому я люблю роскошь и красивую одежду. Но я работаю семь дней в неделю, чтобы иметь возможность покупать все, что я захочу. Надеюсь, что я смогу вдохновить других молодых людей на такие же свершения", - высказался собеседник издания.